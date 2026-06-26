الداخلية تكشف حقيقة بيع الخبز المدعم خارج المنظومة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلاله شخصين بآداء مشهد تمثيلى يتضرر أحدهم من الآخر لقيامه ببيع خبز مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم مفترشاً الطريق العام بالمنوفية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مالك مخبز بلدى "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) وبسؤاله أقر بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع ( عامل بذات المخبز "تم ضبطه"– مقيم بدائرة مركز طما بسوهاج ) وآدائهما مشهد تمثيلى على غير الحقيقة ببيع الخبز المدعم بالطريق العام .

وبمواجهة المذكورين إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ونشر مقطع الفيديو على صفحة الأول لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





