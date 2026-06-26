رئيس محكمة النقض "رئيس مجلس القضاء الأعلى " يدلي بصوته في انتخابات نادي قضاة مصر

في إطار الحرص على دعم المؤسسات القضائية وتعزيز قيم المشاركة، حضر القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، إلى دار القضاء العالي للإدلاء بصوته في انتخابات نادي القضاة.

وقد أكد سيادته أن نادي القضاة يمثل أحد الصروح القضائية العريقة، بما يؤديه من دور مهم في خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بينهم، مشيدًا بما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم يعكس الوعي المؤسسي والروح الديمقراطية التي يتمتع بها رجال القضاء.

كما أعرب سيادته عن ثقته الكاملة في وعي أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وحرصهم على اختيار من يمثلهم بما يحقق صالح النادي ويعزز رسالته في خدمة أعضائه، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تجسد صورة مشرقة لقضاء مصر الشامخ، وترسخ مبادئ الشفافية.

وشهدت الانتخابات إقبالًا من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، في أجواء اتسمت بالتنظيم والانضباط، بما يعكس تقاليد القضاء المصري الراسخة وقيمه العريقة.