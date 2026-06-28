ملفوفة في شيكارة.. العثور على طفلة حديثة الولادة أمام شقة سكنية في المنوفية

تمكن أهالي مركز منوف من العثور علي طفلة حديثة الولادة ملفوفة في جوال “ شيكارة بلاستيك ” وملقاة أمام أحد الشقق السكنية وبجوارها بعض مستلزماتها.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة منوف بالعثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام أحد الشقق السكنية ب منوف.

بالانتقال تبين ان الطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر نحو أسبوعين و ملفوفة في شيكارة بلاستيك وبجوارها لبن وحفاظات.

وفوجئت صاحبة الشقة ببكاء الطفلة أمام شقتها لتكتشف وجودها أمام الباب، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة، وتم نقل الصغيرة لتلقي الرعاية اللازمة.

بدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة ومحاولة الوصول إلى تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.