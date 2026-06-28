ضبط شقيقين لقتلهما مزارعًا ونجل شقيقه في خلافات على أرض زراعية بالمنوفية

شهدت قرية الخور بمركز أشمون في محافظة المنوفية واقعة مأساوية عقب مقتل مزارع ونجل شقيقه علي يد شقيقين بسبب خلافات علي الأرض الزراعية.
تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من العميد محمد أبو العزم مامور مركز شرطة أشمون بنشوب مشاجرة بقرية الخور ووقوع ضحايا.
بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين مزارع وجيرانه بسبب خلافات علي الأرض الزراعية، وتبين مقتل مزارع يدعي السيد عبد العليم ونجل شقيقه مصطفي.
كما تبين قيام شقيقين جيرانهم حمادة جابر ومحمد جابر بالتعدي عليهم بالطعن بسلاح أبيض بسبب خلافات علي أرض زراعية.
فيما تم ضبط المتهمين وتم نقل جثث الضحايا إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.