شخص يصارع الموت بعد اصطدام سيارة مسرعة به في بولاق الدكرور

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق بمنطقة بولاق الدكرور، وجرى نقله إلى المستشفى لسرعة إنقاذه وتلقي العلاج اللازم.

كواليس حادث بولاق الدكرور

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

تفاصيل الحادث

وبالفحص والمعاينة التي أجرتها القوات، تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.