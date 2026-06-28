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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطالبتان الأوليان على الدقهلية والمنوفية يكشفان سر التفوق: الاجتهاد.. والابتعاد عن الموبايل مفتاح النجاح

الأولى على الدقهلية
الأولى على الدقهلية
رحمة سمير

قدمت الطالبتان ميّ الأولى على محافظة الدقهلية، وفرحة الأولى على محافظة المنوفية، وصفة بسيطة لكنها فعّالة لتحقيق التفوق الدراسي، مؤكدتين أن الاجتهاد المستمر، وتنظيم الوقت، والابتعاد عن المشتتات، كان وراء حصولهما على الدرجة النهائية.

ميّا الأولى على الدقهلية: الاجتهاد ودعوات الأسرة سر النجاح

أكدت ميّ، الحاصلة على 280 من 280 والمنفردة بالمركز الأول على محافظة الدقهلية، أن نجاحها جاء بفضل الله أولًا، ثم بدعم أسرتها ودعوات والديها، موضحة أنها التزمت بالمذاكرة منذ بداية العام حتى نهايته، رغم مرورها ببعض فترات التعب.

الرسم واللغة الإنجليزية أبرز هواياتها

وأوضحت أنها لا تجعل الدراسة تستحوذ على كل وقتها، إذ تمارس هواية الرسم، كما تهتم بتطوير لغتها الإنجليزية، مؤكدة أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي موجود في حياتها ولكن بشكل متوازن، مع متابعة مباريات كرة القدم المهمة وتشجيع النادي الأهلي.

فرحة الأولى على المنوفية: الموبايل أكبر مضيعة للوقت

من جانبها، كشفت فرحة، الأولى على محافظة المنوفية بمجموع 280 درجة، أنها لم تعتمد على الهاتف المحمول في المذاكرة، مؤكدة أنها كانت تحصل على المعلومات من الدروس والكتب دون الحاجة إلى استخدامه.

التقييمات أساس المذاكرة اليومية

وأشارت إلى أن التقييمات الأسبوعية كانت تمثل أولوية في برنامجها الدراسي، حيث كانت تراجع الدرس جيدًا، ثم تعيد حل الأسئلة مرة أخرى حتى لو كانت قد حلتها سابقًا، لترسيخ المعلومات بشكل كامل.

نصيحة لطلاب الثانوية العامة

ووجهت فرحة رسالة لطلاب الثانوية العامة، دعتهم فيها إلى التقرب من الله، والاجتهاد، والابتعاد عن الهاتف المحمول، مؤكدة أن تنظيم الوقت والمراجعة المستمرة من أهم أسباب النجاح، خاصة في المراحل الدراسية الحاسمة.

https://web.facebook.com/reel/1030578319444037 

الأولى على محافظة الدقهلية الدقهلية الاجتهاد الأسرة النجاح

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