الطفلة فريدة إكرامي: محمد صبحي الأقرب إلى قلبي وشوبير من اللاعبين الذين أحبهم

تحدثت الطفلة فريدة إكرامي مشجعة لنادي الزمالك، عن اللاعبين الذين تحبهم في نادي الزمالك، مؤكدة أنها تحب جميع لاعبي الفريق، لكنها اختارت محمد صبحي باعتباره اللاعب الأقرب إلى قلبها، وقالت: «أحسن لاعب أنا بحبه.. أنا بحبهم كلهم بس.. قلبي.. محمد صبحي، والله العظيم ده قلبي».

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أنها تحب محمد صبحي بشكل خاص بسبب التواصل المستمر بينهما، مشيرة إلى أنهما التقيا أكثر من مرة خلال كأس العالم.

وأشارت إلى مركزه كحارس مرمى، وأكدت تقديرها لما قدمه خلال الموسم الماضي، حيث كان من أسباب فوز الزمالك بالدوري، بحسب ما دار في الحوار.

وفي لفتة تعكس تقديرها للروح الرياضية، تحدثت فريدة أيضاً عن حارس مرمى الأهلي شوبير، قائلة: «أنا بحب شوبير علشانك»، في إشارة إلى الإعلامية بسمة وهبة.

وأكدت أنها فوجئت بمستواه في كأس العالم، بينما أشادت بسمة وهبة بطريقة حديث فريدة عن لاعب من الأهلي رغم كونها زملكاوية، لتؤكد فريدة في نهاية الحوار أنها تحب شوبير وترى أنه قدم مستوى لافتاً.