محافظ الدقهلية يتابع انتظام امتحانات الثانوية من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للاطمئنان على سيرها وانتظام دخول الطلاب والطالبات وذلك عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في متابعة لحظية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمقدم محمد الجوهري مدير عمليات الشبكة الوطنية، وممثلي الجهات المعنية المختلفة، وعدد من مديري الإدارات.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالا مرئيا عبر أجهزة الاتصالات مع كل رئيس مركز ومدينة من أمام لجان الامتحانات للوقوف بنفسه والتأكد من انتظام كافة اللجان ودخول جميع الطلاب وحضور جميع الملاحظين إلى لجانهم وعدم وجود أي شكاوى.

وشدد على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائه الطلاب والطالبات، وضمان حسن سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، كما وجه باستمرار تكثيف أعمال النظافة حول اللجان، ورفع أي إشغالات، ومنع كافة المعوقات والعراقيل التي قد تؤثر على انسيابية الحركة أو راحة الطلاب.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الأجواء الملائمة لأداء

الامتحانات في شفافية ونزاهة تامة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بكافة قطاعاته يعمل ميدانيًا لتأمين المناخ الأمثل للطلاب، والتحقق من توافر جميع متطلبات الأداء الجيد داخل اللجان، حرصًا على مستقبلهم ودعمًا لمسيرتهم التعليمية.

ويؤدي الامتحانات هذا العام ٧٢٧٧٣ طالبًا وطالبة، موزعين على ١٧٢ لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد شهدت اللجان صباح اليوم انتظامًا كاملًا في دخول جميع الطلاب.