محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير وتجميل حدائق دكرنس ويوجه بتسريع وتيرة العمل

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تطوير الحدائق الجديدة بمدينة دكرنس، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتجميل جميع المراكز والمدن، وإنشاء حدائق عامة توفر متنفسا ترفيهيا للأسر في كل مركز.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير الجارية في حديقتي "جامع السادات" و"الصفا" تهدف إلى إتاحة مساحات ترفيهية لأبناء دكرنس والمناطق المجاورة، مشددا على ضرورة أن يتم التنفيذ بأسلوب حضاري يليق بالمكان، مع توفير معايير الأمان ليتمكن المواطنون من قضاء أوقات ممتعة في بيئة آمنة.

وأشار مرزوق إلى تنفيذ خطة شاملة لتجميل وتشجير شوارع وميادين مدن المحافظة، بما يسهم في تحسين البيئة البصرية وإحداث نقلة حضارية في المظهر العام، مؤكدا أن التشجير يعد ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة، وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتجمعات القمامة أولا بأول.

ووجه محافظ الدقهلية هاني أحمد رئيس مركز ومدينة دكرنس، بالمتابعة اليومية لأعمال تطوير الحدائق، والانتهاء منها في أسرع وقت تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة، كما شدد على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع المخلفات بشكل لحظي وفوري.

يذكر أن محافظ الدقهلية كان قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر الأماكن المتاحة لإقامة حدائق عامة جديدة، ضمن خطة طموحة لإعادة الوجه الحضاري للمدن والشوارع، وتوفير متنزهات آمنة للأسر وأبنائهم، تكون وجهة مثالية لقضاء الإجازات والأوقات الطيبة.