العثور على قدم بشرية بحوار مقابر بالدقهلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة المثيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن العثور على "جزء من قدم بشرية" بجوار أحد المقابر بالدقهلية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن القدم البشرية الظاهرة بمقطع الفيديو خاصة بـ (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة)، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 13 / الجارى قام بإجراء عملية بتر لقدمه بإحدى المستشفيات لكونه مريض بالقدم السكرى وإصابته بتسمم، وقيام شقيقه (عامل) بإستلامها وإستخراج تصريح دفن لها ثم قام بدفنها بحفرة بجوار المقابر الخاصة بهما، وبسؤال الأخير قدم المستندات الدالة على ذلك ، ورجح قيام بعض الكلاب الضالة بالعثور عليها بمكان دفنها وإستخراجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإعادة القدم مرة أخرى للمقابر لدفنها.





