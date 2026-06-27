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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

واقعة قديمة.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد فرد شرطة لجاره بسلاح أبيض

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام جاره "فرد شرطة" بتهديده بسلاح أبيض لإجباره على ترك منزله بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لشهر يوليو 2024 حيث تبلغ لقسم شرطة المعصرة حدوث مشاجرة بين طرف أول : (فرد شرطة ، خطيب نجلته "مصاب بجرح قطعى بالرأس")، وطرف ثانى: (3 أشقاء لفرد الشرطة المذكور ونجلى أحدهم "من بينهم أحد الأشخاص مصاب بسحجات بالظهر") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول ميراث إحدى الشقق السكنية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تبين قيام أحد أفراد الطرف الثانى بإعادة نشر مقطع الفيديو المشار اليه فى إطار الإساءة لشقيقة فرد الشرطة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فرد شرطة

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