إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا





أصيب 4 أشخاص، خلال مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا،، من غرفة العمليات يفيد إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية العيايشا بمركز قوص بقنا.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض، نتج عنها إصابة ٤ أشخاص بطعنات من آلة حادة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

نحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

