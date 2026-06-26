إنجاز علمي.. مستشفى قنا العام ينشر بحثين دوليين بدوريات علمية عالمية محكمة

نجح الدكتور محمود إبراهيم القهيوى، أخصائي الجراحة العامة والمناظير، في نشر ورقتين بحثيتين بدوريات علمية عالمية محكمة، في خطوة تؤكد أن مستشفى قنا العام، أصبح مركزًا للإبداع العلمي إلى جانب تميزه في تقديم الخدمات الطبية والجراحية، في إنجاز علمي جديد يعكس التطور الكبير الذي يشهده المستشفى في مجالات البحث العلمي والتطوير الطبي.

وتناولت الورقة البحثية الأولى دراسة علمية أجريت داخل وحدة مناظير عائشة المرزوق، هدفت إلى تقييم مرضى الالتهاب الحصوي المزمن بالمرارة قبل إجراء جراحات المنظار، للتنبؤ بدرجة صعوبة العملية والمضاعفات المحتملة، بما يساعد على وضع خطة جراحية دقيقة تقلل من نسب المضاعفات وترفع معدلات الأمان والجودة، وهو ما يمثل إضافة علمية مهمة في مجال جراحات المناظير.

أما الورقة البحثية الثانية، فقد تناولت توثيق حالة نادرة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر ثلاثة أيام فقط، تعرض لتهتك شديد بالطحال، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم.

وتمكن الفريق الطبي بمستشفى قنا العام من إجراء استكشاف عاجل للبطن واستئصال الطحال بنجاح، حتى غادر الطفل المستشفى بصحة جيدة، لتصبح هذه الحالة إضافة علمية مهمة تسهم في إثراء الأدبيات الطبية العالمية.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بأن نشر هذه الأبحاث في دوريات علمية دولية مرموقة يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي وصل إليه أطباء مستشفى قنا العام، ويؤكد أن البحث العلمي أصبح ركيزة أساسية داخل المستشفى، إلى جانب تقديم خدمة طبية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار الديب، إلى أن إدارة المستشفى تدعم الكفاءات الطبية وتشجع الأطباء على إجراء الأبحاث العلمية ونشرها دوليًا، بما يسهم في تطوير الأداء الطبي، ونقل الخبرات المصرية إلى المحافل العلمية العالمية، ويعزز من مكانة مستشفى قنا العام كمؤسسة تجمع بين التميز الإكلينيكي والإنتاج العلمي.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، بأن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاحات التي يحققها المستشفى لم تعد تقتصر على غرف العمليات، بل امتدت إلى ساحات البحث العلمي الدولي، في دليل واضح على كفاءة أطبائها، واستمرار مسيرة التطوير الطبي والبحثي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة قنا وصعيد مصر.