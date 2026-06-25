مدير تعليم قنا يبحث استعدادات حركة النقل والندب للعام الدراسي الجديد

بحث طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع موجهي عموم المواد الدراسية، لبحث الاستعدادات الخاصة بحركة النقل والندب للعام الدراسى 2026/2027، ووضع الضوابط والإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة والشفافية وتوفير الاستقرار الوظيفي للمعلمين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق التوازن في توزيع المعلمين وسد الاحتياجات الفعلية بالمدارس، بما يضمن حسن استغلال الموارد البشرية وتهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



وشدد سعد الدين، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لحركة النقل والندب، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمعلمين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهنى ورفع مستوى الأداء داخل المدارس.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والدراسة الدقيقة للاحتياجات الفعلية بمختلف الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن مصلحة المعلم والطالب تمثل محورًا رئيسيًا في جميع القرارات والإجراءات التى تتخذها المديرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، محمد نصر، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، و محمد حمدان، مدير إدارة الموارد البشرية، وعماد فارس، مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى جانب محمد رشوان، مسئول تنسيق التعليم الابتدائي وأحمد مصطفى، مسئول التنسيق الإعدادي والثانوي.





