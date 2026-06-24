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برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا
أوائل الشهادة الإعدادية بقنا
يوسف رجب

​اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول، لعام 2025/2026 بنسبة نجاح بلغت 64.54%، وذلك بحضور طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم.

​وأوضح محافظ قنا، بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 60,643 طالباً وطالبة، حضر منهم 60,295، وحقق النجاح 38,917 طالباً بنسبة نجاح بلغت 64.54%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1,312 طالباً وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1,245، وعدد من حققوا النجاح 1,175 بنسبة نجاح بلغت 93%.

وأضاف الببلاوي، أنه بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 31 طالباً، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 28 طالباً، وعدد من حققوا النجاح 28 طالباً بنسبة نجاح بلغت 93.53%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 9 طلاب وطالبات، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 9، وعدد من حققوا النجاح 8 بنسبة نجاح بلغت 88.88%.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الفكرية 76 طالباً وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 74، وعدد من حققوا النجاح 74 بنسبة نجاح بلغت 97.36%.

​ وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم عبر مكالمات هاتفية للاوائل، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، مقدماً شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، ومطالباً بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

اعرف النتيجة من هنا 


 

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