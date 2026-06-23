توجيهات صارمة لمحافظ قنا بتكثيف جهود إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين

أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الميدانية اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بشتى صورها.

وأكد الببلاوي، ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بعودة أي مظاهر للتعديات مرة أخرى، في ظل وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات بناء مخالف في المهد والتعامل معها فوراً.

وفي السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين زمقان، حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية والتعديات، حيث نجحت الحملة في رصد وإزالة مخالفة بناء بمدينة نجع حمادي تمثلت في إقامة سقف وأعمدة خرسانية لدور خامس علوي يتجاوز النسبة المقررة قانوناً "الـ 25%"على مساحة إجمالية بلغت 100 متر مربع.

وتابع الزمقان، أن الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة، تمكنت من التصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأسفرت الجهود عن تنفيذ إزالة فورية "6" حالات تعدٍ بالبناء على رقعة زراعية بمساحة إجمالية بلغت 9 قراريط.



وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بما يعادل نحو 1575 متراً مربعاً، وجاءت هذه الخطوة استمراراً للجهود المبذولة لردع المخالفين ومنع أي تعديات جديدة فى مهدها.





