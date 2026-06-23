قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: 170.5 مليون جنيه دعما لـ46.8 ألف مستفيد عبر إدارة البر |خاص
الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه
ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على عمليات التفتيش النووي
رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من أعظم أبواب الخير وجبر الخواطر
وزير الصناعة أمام الشيوخ: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030
مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
وزير خارجية باكستان: هجمات إسرائيل على لبنان كادت أن تعرقل التوصل لاتفاق قبل محادثات أمريكا وإيران
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
18 ميسي و16 مبابي.. من يحسم لقب الهداف الأعظم في تاريخ كأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توجيهات صارمة لمحافظ قنا بتكثيف جهود إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الميدانية اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بشتى صورها.

وأكد الببلاوي، ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بعودة أي مظاهر للتعديات مرة أخرى، في ظل وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات بناء مخالف في المهد والتعامل معها فوراً.

وفي السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين زمقان، حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية والتعديات، حيث نجحت الحملة في رصد وإزالة مخالفة بناء بمدينة نجع حمادي تمثلت في إقامة سقف وأعمدة خرسانية لدور خامس علوي يتجاوز النسبة المقررة قانوناً "الـ 25%"على مساحة إجمالية بلغت 100 متر مربع.

وتابع الزمقان، أن الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة، تمكنت من التصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأسفرت الجهود عن تنفيذ إزالة فورية "6" حالات تعدٍ بالبناء على رقعة زراعية بمساحة إجمالية بلغت 9 قراريط.
 

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بما يعادل نحو 1575 متراً مربعاً، وجاءت هذه الخطوة استمراراً للجهود المبذولة لردع المخالفين ومنع أي تعديات جديدة فى مهدها.
 


قنا إزالة التعديات توجيهات صارمة الحملات الميدانية الأراضي الزراعية أملاك الدولة مخالفات البناء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

هرمز

36 ناقلة تعبر هرمز.. أعلى حركة مرور للسفن عبر المضيق منذ الحرب

رئيسة وزراء ليتوانيا

بعد أقل من عام على تولي منصبها.. استقالة رئيسة وزراء ليتوانيا

غارات الاحتلال

حزب الله: ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي في النبطية انتهاك لوقف إطلاق النار

بالصور

ساندوتشات الكفتة البيتي بطعم المطاعم.. وصفة اقتصادية مثالية للنادي والمصيف والرحلات الصيفية

ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة
ساندوتش الكفتة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد