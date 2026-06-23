قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشدداً على سرعة الإنجاز.. رئيس جامعة قنا يتابع أعمال إنشاء محور مروري جديد بالحرم الجامعي

جولة رئيس جامعة قنا
جولة رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير الطرق، في إطار خطة الجامعة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحقيق السيولة المرورية، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية ويدعم منظومة الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي.
 

وتابع رئيس جامعة قنا، أعمال إنشاء الطريق الجديد والذى يبدأ من بوابة الجامعة من ناحية إدارة الدفاع المدني وصولا  إلى ميدان الزهور والمستشفى الطلابي، ليشكل محورا مروريا رئيسيا يتوسط الحرم الجامعي.


 

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن الطريق يسهم في ربط مختلف القطاعات والمباني الحيوية" الطريق الأوسطى"، بما يحقق سهولة الحركة والانسيابية المرورية، ويعزز من كفاءة التنقل داخل الجامعة.
 

وأكد عكاوى، بأن هذا المحور يأتي ضمن رؤية الجامعة لإنشاء شبكة طرق حديثة ومتكاملة تستوعب حركة المركبات والمشاة، وتحد من التكدسات داخل الحرم الجامعي، فضلا عن دعم عوامل الأمن والسلامة وتوفير بيئة جامعية منظمة وآمنة تواكب توجهات الجامعة نحو التطوير الشامل.

وشدد رئيس جامعة قنا، على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، ويدعم جهود الجامعة المستمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية داخل الحرم الجامعى.

جامعة قنا قنا محور مروري جديد السيولة المرورية الطريق الأوسطى الحرم الجامعى أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الدكتورة أماني الشريف

المجلس القومي للمرأة يهنئ أماني الشريف لاختيارها ضمن قائمة "100 من الشخصيات الأفريقية البارزة"

جانب من الفعالية

رداد: الرئيس السيسي يتابع دمج ذوي الهمم في سوق العمل بنفسه

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يستكمل محاضرات درس الكتاب الأسبوعية بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد