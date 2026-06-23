مشدداً على سرعة الإنجاز.. رئيس جامعة قنا يتابع أعمال إنشاء محور مروري جديد بالحرم الجامعي

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير الطرق، في إطار خطة الجامعة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحقيق السيولة المرورية، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية ويدعم منظومة الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي.



وتابع رئيس جامعة قنا، أعمال إنشاء الطريق الجديد والذى يبدأ من بوابة الجامعة من ناحية إدارة الدفاع المدني وصولا إلى ميدان الزهور والمستشفى الطلابي، ليشكل محورا مروريا رئيسيا يتوسط الحرم الجامعي.





وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن الطريق يسهم في ربط مختلف القطاعات والمباني الحيوية" الطريق الأوسطى"، بما يحقق سهولة الحركة والانسيابية المرورية، ويعزز من كفاءة التنقل داخل الجامعة.



وأكد عكاوى، بأن هذا المحور يأتي ضمن رؤية الجامعة لإنشاء شبكة طرق حديثة ومتكاملة تستوعب حركة المركبات والمشاة، وتحد من التكدسات داخل الحرم الجامعي، فضلا عن دعم عوامل الأمن والسلامة وتوفير بيئة جامعية منظمة وآمنة تواكب توجهات الجامعة نحو التطوير الشامل.

وشدد رئيس جامعة قنا، على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، ويدعم جهود الجامعة المستمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية داخل الحرم الجامعى.