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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

استعرض الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين والتصالح، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.
 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة، والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما ناقش الببلاوي، عدداً من الإجراءات التنفيذية، من بينها الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بالاستعانة بشبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الأعضاء المختصين بإدارة الاسترداد لدعم الوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة ملفات التقنين، إلى جانب استكمال تسليم جميع البيانات الخاصة بطلبات التقنين لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الملف.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الانتهاء من فحص ومراجعة كافة المتحصلات الخاصة بالمراكز، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات المستوفاة، فضلاً عن إنهاء إجراءات فسخ التعاقدات الخاصة بالأقساط التي تجاوزت المدة القانونية دون سداد، حفاظاً على المال العام وتحقيقاً لمبدأ الانضباط والحوكمة.

وشدد الببلاوي، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع معدلات الأداء والإنجاز، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة، وتحقيق المستهدفات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.

فيما وجه محافظ قنا، المركز التكنولوجي المتنقل، بالذهاب إلى جميع المراكز، للمساهمة في إنهاء أعمال تراخيص المحال العامة، وتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان وبدون أي رسوم إضافية تيسيراً وتخفيفاً عن كاهلهم وتحفيزاً لهم على تقنين أوضاعهم.

حضر فعاليات الاجتماع كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولي التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قنا طلبات المواطنين ملفات التقنين أخبار قنا تراخيص المحال العامة

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