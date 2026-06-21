محافظ قنا يقود جولة ميدانية بالوقف لمتابعة إعادة تشغيل المشروعات الإنتاجية

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية، في مركز ومدينة الوقف، لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان دفع عجلة التنمية الشاملة بقرى ومراكز المحافظة.



وتفقد محافظ قنا، مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة الوقف، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي تأتي في سياق جولته التفقدية الموسعة لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 / 2027، للوقوف على مدى جاهزية الحملات الميكانيكية بالمراكز وإعدادها بالشكل الأمثل.

وأكد الببلاوي، خلال فحص قطاعات الحملة، على ضرورة الإزالة الفورية لكافة الرواكد والمخلفات وتكهين المعدات غير القابلة للإصلاح، مع التخلص الآمن والسريع من جميع إطارات السيارات القديمة والمستهلكة المتواجدة بالموقع، موجهاً بإعادة تنظيم المساحات الفضاء واستغلالها بالشكل الحضاري والعملي الذي يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.



كما تابع محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحاجر الجبل بمدينة الوقف، وذلك في إطار جولاته الميدانية المفاجئة والمستمرة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

واطلع الببلاوي، على مجمل الأعمال الجارية بالموقع، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية للمبنى تبلغ 400 متر مربع، ومؤكداً على الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة أهمية الانتهاء من كافة التجهيزات والإنشاءات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة سلفاً، لسرعة دخول المركز الخدمة والتيسير على المترددين من المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على أهمية توصيل شبكة الكهرباء وخطوط الإنترنت وكابلات التحول الرقمي وفق الأطر الهندسية والفنية المعتمدة وبأعلى معايير الأمان، لضمان استدامة العمل وكفاءة المنظومة الإلكترونية بالمركز، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بمرونة وسرعة فائقة فور التشغيل الفعلي.

وفي نفس السياق، تفقد محافظ قنا، موقع محطة تربية الدواجن التابعة لمشروع إنتاج البيض بالمحافظة، وذلك لبحث كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المحطة الحيوية تقع على الطريق الزراعي الغربي" قنا - الوقف" بمنطقة المراشدة، حيث تشغل مساحة إجمالية تقدر بنحو 5 أفدنة تقريباً، وكانت تستخدم لتربية بداري البياض لدعم مشروع إنتاج البيض، كما تتميز المحطة بموقعها الاستراتيجي ويحيط بها سور تأميني، بالإضافة إلى سور مشترك يفصل بينها وبين محطة تسمين العجول المجاورة والتابعة للمحافظة أيضاً.

واطلع الببلاوي، خلال جولته على البنية التحتية للمحطة التي تضم 8 مبانٍ مخصصة لتربية الطيور، يتكون كل مبنى منها من دورين، إلى جانب مبنى إداري متكامل ومبنى مخصص للمخازن، بالإضافة إلى مظلة لانتظار السيارات وبوابة رئيسية على كل جانب تشتمل على غرفتين، خصصت الغرفة اليمنى منهما لغفير الحراسة والتأمين، بينما خصصت الغرفة اليسرى لأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق برامج الأمان الحيوي الصارمة لحماية الثروة الداجنة.

فيما تفقد محافظ قنا، موقع محطة تسمين العجول بمنطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف، تمهيداً لرفع كفاءتها وبحث إعادة تشغيلها بالطاقة القصوى بما يخدم جهود المحافظة في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية.

واطلع الببلاوي، على المقومات الخاصة بالمشروع، حيث تبلغ المساحة المقام عليها نحو 10 أفدنة تعادل 42 ألف متر مربع، وتتميز بموقعها الجغرافي على الطريق الزراعي الغربي "قنا - الوقف"، كما تنقسم المحطة داخلياً إلى 5 عنابر أو حظائر حديدية مكشوفة تبلغ مساحة العنبر الواحد منها حوالي 1500 متر مربع، بالإضافة إلى 10 بوكسات مخصصة لعزل الحيوانات، ومبنى إداري متكامل مبني بالطوب الأحمر والسقف المسلح ومكون من طابقين، بجانب 3 مخازن ومظلة لانتظار السيارات، فيما يحيط بالمساحة الكلية للمحطة سور تأميني بارتفاع يصل إلى حوالي 2.5 متر.

وأوضح محافظ قنا، بأن المساحة الإجمالية للمحطة مجهزة ومؤهلة تماماً لتشغيل مشروع تسمين العجول، إلا أنها تحتاج في الوقت الحالي إلى تنفيذ بعض أعمال الصيانة الشاملة والمتنوعة لرفع كفاءة البنية التحتية والمرافق بداخلها، مشيراً إلى أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي متميز حيث يبعد عن قرية المراشدة بحوالي 2 كيلومتر فقط، وعن مركز الوقف بنحو 5 كيلومترات، مع توافر العديد من الخدمات الأساسية بالمنطقة المحيطة التي تسهل عملية التشغيل.

ووجه الببلاوي، بضرورة الاهتمام بمحطة تسمين العجول، وسرعة إعداد دراسة فنية وهندسية متكاملة للبدء في أعمال الصيانة اللازمة للمباني والعنابر، مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود التنفيذية لإعادة إحياء المشروع واستغلاله بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وطرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.



