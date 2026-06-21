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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتفقد موقع إنشاء مدرسة جديدة بقرية «فاو بحري» بدشنا لتقليل الكثافات الطلابية | صور

الموقع المقترح للمدرسة
الموقع المقترح للمدرسة
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقع المقترح الخاص بإنشاء مدرسة جديدة داخل الوحدة الصحية بقرية "فاو بحري" التابعة لمركز دشنا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لاستغلال الأصول غير المستغلة والمساحات المتاحة بالشكل الأمثل الذي يخدم المنظومة التعليمية ويوفر منشآت ومرافق حيوية تلبي احتياجات المواطنين.

ودرس محافظ قنا، المقترح على أرض الواقع ومعاينة المساحة المستهدفة، للوقوف على مدى ملاءمتها الفنية والإنشائية لإقامة المبنى الجديد، وضمان عدم تأثيره سلباً وتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية، بعد توفير مبنى جديد مجازر ضمن مبادرة حياة كريمة.


 

وأوضح محافظ قنا، بأن مساحة القطعة المقترحة تبلغ قرابة 5300 متر مربع، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق الفوري مع وزير الصحة والسكان لإعادة تخصيص هذه المساحة لصالح قطاع التربية والتعليم.
 

وتابع محافظ قنا، وذلك لاستثمارها في إقامة مدرسة ابتدائية جديدة تخدم أبناء المنطقة، وتساهم بشكل فعال في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتوفير مناخ تعليمي ملائم ومتميز بالقرب من محل إقامتهم.

جاء ذلك بحضور خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

قنا مدرسة جديدة فاو بحري الكثافات الطلابية المنظومة التعليمية حياة كريمة

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