محافظ قنا يوجه بإزالة إشغالات الباعة الجائلين ونقل مخازن القمامة بشوارع دشنا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، على ضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات وإزالة تجمعات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة دشنا، وذلك بهدف إعادة الانضباط للحركة المرورية وتسيير حركة المارة، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأوضح محافظ قنا، خلال لقاءه بعدد من الباعة الجائلين بأنه جاري العمل حالياً على دراسة وإقامة أسواق حضارية ومطورة مخصصة لتجميع الباعة الجائلين بمدينة دشنا، وتوفير باكيات ومحلات تجارية منظمة ومجهزة لهم بشكل يليق بكرامة المواطن ويوفر بيئة عمل آمنة.

وأكد الببلاوي، الأهمية القصوى لرفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بشكل فوري، ونقل جميع مخازن فرز القمامة والورق والبلاستيك المتواجدة داخل الكتل السكنية والمدن إلى المناطق المخصصة لها خارج الحيز العمراني، وذلك لتجنب وقوع أي حرائق أو أزمات بيئية قد تهدد سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار الببلاوي، إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حسم ضد المخالفين، من خلال مصادرة كافة المعدات والآلات المستخدمة فى تلك المخازن العشوائية، وتحرير المحاضر القانونية والبيئية اللازمة.





وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تؤثر سلباً على السلم العام أو تضر بملف الإصحاح البيئي.



