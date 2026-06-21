مشدداً على سرعة التنفيذ.. محافظ قنا يتفقد كوبري مشاية الصعايدة بدشنا

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، كوبري مشاية الصعايدة المخصص للمشاة بمركز دشنا، في إطار جولاتة الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات البنية التحتية والتأكد من نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن الكوبري الجديد الجاري إنشاؤه يتميز بتصميم هندسي يستوعب حركة المشاة بكفاءة، حيث يبلغ طوله الإجمالي 89.5 متراً وعرضه 3 أمتار.





وتابع الببلاوى، كما تم تزويده بـ 3 فتحات رئيسية تضمن انسيابية الحركة الإنشائية والتنظيمية للموقع بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المحيطة، مشددًا على سرعة التنفيذ والتسليم.

وأكد محافظ قنا، بأن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكوبري هو تأمين عبور المواطنين والحفاظ على أرواحهم أثناء الانتقال أعلى شريط السكة الحديد، مما يساهم بشكل مباشر في غلق المعابر غير الشرعية التي تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، وتوفير بديل حضاري وآمن يخدم أهالي المركز.

جاء ذلك بحضور خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

