محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامناً مع قرب انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الأحد الموافق 21 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل لتهيئة المناخ الملائم للطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية طوال فترة الامتحانات.



استقبال 20 ألف طالب وطالبة

وأوضح محافظ قنا، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين، مضيفاً بأنه تم إعداد وتجهيز 25 استراحة بجميع سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

فيما شدد الببلاوي، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من جاهزية مقار الامتحانات بشكل كامل وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب والملاحظين على حد سواء.

ووجه محافظ قنا، بالتشديد على منع أي محاولات للغش أو اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل حرم اللجان، سواء من الطلاب أو العاملين بها، مع التدقيق المستمر في جاهزية اللجان الامتحانية والاستراحات المخصصة للمنتدبين لضمان كفاءة تشغيلها.



توفير مصادر طاقة بديلة

كما أشار الببلاوي، إلى مراعاة التركيز على الجوانب اللوجستية التي تضمن سلامة الطلاب، مشدداً على ضرورة توافر وسائل التهوية المناسبة والمراوح داخل الفصول، وتوفير كميات كافية من المياه الباردة للطلاب، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لضمان توفير مصادر طاقة بديلة "مولدات" داخل اللجان، لمواجهة أي انقطاع مفاجئ للتيار وضمان استمرارية العمل دون التأثير على تركيز الطلاب.

وأشار الببلاوي، إلى التنسيق الميداني بين كافة الجهات المختصة لضمان انتظام سير الامتحانات، مؤكداً على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مدار الساعة، وتم ربط هذه الغرف بشكل مباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تعكر صفو العملية الامتحانية.

توجيهات لرؤساء المراكز برفع كافة الإشغالات



وأصدر محافظ قنا، توجيهات صارمة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة شن حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بقنا لتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة في محيط اللجان لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والتدخل السريع عند الحاجة.

ووجه الببلاوي، رسالة إلى الطلبة والطالبات بضرورة بذل مزيد من الجهد والتركيز، والاجتهاد خلال هذه الفترة الفارقة من مسيرتهم التعليمية، متمنياً لهم جميعًا دوام التوفيق والنجاح، موجهًا رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها لتأمين وراحة أبنائهم داخل اللجان.

