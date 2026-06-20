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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا: اعتماد 18مؤسسة تعليمية ضمن خطة الوزارة الشاملة لرفع كفاءة المنظومة

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

أعلن طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تقدم المديرية بملفات اعتماد وجودة لـ 64 مؤسسة تعليمية مختلفة على مستوى المحافظة، خلال العام الدراسي الحالي 2025/2026، والذي يأتي تجسيداً للدعم والرعاية المستمرة التي يوليها كل من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للمنظومة التعليمية داخل المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المدارس لتأهيلها للحصول على شهادات الجودة والاعتماد، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر البشرية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى التعليم العام والنهوض بوعي الأجيال القادمة في صعيد مصر.

وأشار سعد الدين، إلى أن هذه الملفات تم تقسيمها على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تقديم 23 ملفاً خلال الترم الأول، تلتها المرحلة الثانية بتقديم 41 ملفاً خلال الترم الثاني، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وضمان جودة المخرجات التربوية بمدارس المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه تم بالفعل اعتماد 18 مؤسسة تعليمية كحزمة أولى ومرحلة مبدئية، بعد استيفائها لكافة الشروط والمعايير القياسية التي تؤهلها للحصول على شهادة الجودة والاعتماد، بجهود الدكتورة دعاء عسران، مدير إدارة الجودة واللامركزية بالمديرية.
 

وأضاف سعد الدين، بأن مديرية التربية والتعليم في انتظار إعلان باقي نتائج المدارس والمؤسسات المتبقية تباعاً خلال الفترة المقبلة.
 



 

قنا رفع كفاءة المنظومة تعليم قنا أخبار قنا

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