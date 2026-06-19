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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة بالصعيد.. إدخال تقنيات عالمية لعلاج الأورام الليفية بمستشفى قنا العام

فريق مستشفى قنا العام
فريق مستشفى قنا العام
يوسف رجب

نجح قسم النساء والتوليد ووحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، في إدخال أحدث التقنيات العلاجية العالمية لعلاج الأورام الليفية والتغدد الرحمي، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمحافظات الصعيد.

وشهد المستشفى تنفيذ مجموعة من عمليات متقدمة باستخدام تقنية الكي بالميكروويف Microwave Ablation، والتي تُعد من أحدث الوسائل العلاجية الحديثة لاستئصال الأورام الليفية والتغدد الرحمي دون الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي، بما يسهم في تقليل المضاعفات، وسرعة التعافي، والحفاظ على الرحم والخصوبة.

وحققت العمليات نجاحاً كاملاً بفضل الله، وسط إقبال واسع من المريضات من داخل محافظة قنا وعدد من محافظات الصعيد، خاصة محافظة أسيوط، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى قنا العام.

وجرى تنفيذ الحالات تحت إشراف ومشاركة نخبة من كبار أساتذة النساء والتوليد والمناظير على مستوى الجمهورية، حيث قام بإجراء العمليات: الدكتور محمد نبيل فريد، أستاذ النساء والتوليد والمناظير بكلية طب القصر العيني، الدكتور طارق عبد الراضي، أستاذ النساء والتوليد والحقن المجهري.

كما شهدت الورشة العلمية حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، ضم كل من: الدكتور مصطفى خضري، أستاذ النساء والتوليد، الدكتورة ريهام الحكيم، مدرس النساء والتوليد، الدكتور أحمد عبد الباقي، مدرس النساء والتوليد.

وشارك في إنجاز هذه العمليات فريق متميز من أطباء مستشفى قنا العام ضم: كل من: الدكتور عبد العزيز طايع، الدكتور يوسف رزق، الدكتور أسامة ونان، الدكتور محمد الأفيوني، الدكتور حسن يوسف، الدكتور محمد فارس، والدكتور سعد محمود سعد.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور محمد تميرك، إلى جانب فريق التمريض المتميز الذي ضم: الأستاذة هيام، الأستاذة مروة، الأستاذة عواطف، والأستاذ محمد كمال، والأستاذ محمد جوهر.

وجاء تنفيذ هذا الإنجاز الطبي تحت إشراف ودعم الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، والدكتور وافي عزاز رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور محمد طايع، مدير وحدة مناظير عائشة المرزوق، الذين حرصوا على توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه التجربة الرائدة.

وأوضح مدير مستشفى قنا العام، بأن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مستشفى قنا العام، وقدرتها على مواكبة أحدث التقنيات الطبية العالمية، بما يساهم في تقديم خدمات صحية متطورة لأهالي قنا ومحافظات الصعيد، ويعكس جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.



المنظومة الصحية مستشفى قنا العام قنا وحدة مناظير عائشة المرزوق علاج الأورام الليفية وزارة الصحة

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