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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة قنا تبدأ الحصر الحيازي الجديد للمزارعين

اجتماع مديرية الزراعة بقنا
اجتماع مديرية الزراعة بقنا
يوسف رجب

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا تحت رعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.

جاء ذلك برئاسة المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، وبحضور مديري العموم، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمسؤول عن منظومة كارت الفلاح، ومدير إدارة المحاصيل السكرية، ومدير إدارة الأراضي والمياه، ومدير المعمل الإقليمى لخصوبة التربة، إلى جانب مديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الشؤون الزراعية والأراضي والمياه بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تزامنًا مع انطلاق منظومة العمل للموسم الجديد.

وأوضح المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، بأن الاجتماع ناقش صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بدورة الحصر الحيازي الجديدة للفترة من 2026 وحتى 2029، مضيفًا بأنه فور انتهاء الاجتماع، تم استلام إخطارات الحيازة "استمارة 3 زراعة خدمات"، وذلك للبدء الفوري في تسليمها للمزارعين طالبي استخراج بطاقة الحيازة الإلكترونية المعروفة بـ "كارت الفلاح"، بما يضمن تسريع وتيرة العمل الأمني والخدمي للفلاحين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى أنه تم التأكيد على جميع القيادات بسرعة تسجيل الحصر الزراعي للموسم الصيفي الحالي بدقة تامة، موجهًا باستمرار أعمال صرف الأسمدة للمزارعين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي لضمان تدفق الأسمدة المدعمة ووصولها إلى مستحقيها في التوقيتات الزمنية المناسبة للدورة الزراعية دون أي تأخير.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع آليات التعاون المشترك مع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوفير حزمة متكاملة من المخصبات الحيوية عالية الجودة للمزارعين في المحافظة، والتي تسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتعزيز خصوبة التربة، وتحسين جودة المحاصيل الناتجة، مما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للدولة المصرية نحو التحول الشامل إلى الزراعة النظيفة والمستدامة.
 


قنا زراعة قنا القطاع الزراعي منظومة كارت الفلاح كارت الفلاح وزارة الزراعة

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