قفل البوابة بسيارته.. ضبط مورد حاول اقتحام جامعة قنا وعطل الدخول

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط مورد متعاقد مع جامعة قنا، بعد محاولته اقتحام الحرم الجامعي للجامعة، وإثارة حالة فوضى أمام بوابة الدخول الرئيسية، و تعطيل الحركة داخل الحرم وخارجه، في واقعة استمرت لأكثر من ساعة، وأثارت استنفارًا أمنيًا وإداريًا بالمحيط الجامعي.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم س.أ 43 عامًا، يعمل موردًا للجامعة، أوقف سيارته الخاصة بشكل عرضي في منتصف بوابة الجامعة رقم 1 بمنطقة الكيلو 6 بطريق قنا–سفاجا، ما أدى إلى تعطيل حركة دخول وخروج السيارات، وتكدس مروري امتد إلى الطريق العام، وسط محاولات من الأمن الإداري لاحتواء الموقف.

وأصر المتهم على عدم تحريك سيارته وعدم الامتثال لتعليمات الأمن، ما أدى إلى استمرار حالة التكدس وتعطل مصالح العاملين والطلاب داخل الحرم الجامعي، خاصة في توقيت يشهد أعمال امتحانات وكنترولات وخدمات طبية داخل الجامعة.

وأفادت التحريات بأن المتهم أصر على اقتحام الحرم الجامعي بالقوة، وقام بالتصوير والبث المباشر من أمام البوابة، في محاولة لإثارة البلبلة داخل محيط الجامعة، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية للتدخل السريع لضبط الموقف وإعادة الانضباط.

وأفادت معلومات أولية متداولة أن المتهم يعمل كمورد بالجامعة، وتوجد مخالفات مرتبطة بعمليات توريد داخل الجامعة، بالاشتراك مع آخرين من داخل الجامعة، وهو ما دفع الجامعة لاتخاذ إجراءات قانونية سابقة بحقه، شملت منعه من دخول الحرم الجامعي وإحالة الوقائع للنيابة العامة.



كما تبين أن المتهم أنشأ صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمهما في نشر ادعاءات ضد الجامعة والهجوم على إدارتها، وهو ما تم توثيقه بمحاضر رسمية سابقة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، كما تبين قيامه بنشر منشور على إحدى الصفحتين قبل واقعة اقتحام بوابة الجامعة قال فيه: "بكره الصبح مفاجأة في الثامنة صباحا بوابة الكيلو 6 بث مباشر من قلب الحدث مستنينكم في البث من قلب البوابة" ما يشير إلى وجود نية مسبقة.



