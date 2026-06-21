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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب ملاحظ بأحد لجان الثانوية العامة بقنا، بحالة إغماء أثناء مشاركته فى أعمال الملاحظة لأحد اللجان بنطاق مركز قوص جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة وجرى نقل الملاحظ إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وأخطرت غرفة العمليات المركزية بإصابة الملاحظ بحالة إغماء، لتوفير البديل واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين، المكلفين بأعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات.

قنا مركز قوص أخبار قنا الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية

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