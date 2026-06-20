مصرع طفل غرقا أثناء اللهو بجوار ترعة الخرانقة في قنا

لقي طفل مصرعه إثر وقوعه فى ترعه أثناء اللهو بجوارها فى قرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل 11 عاما، إثر غرقه فى ترعة بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان من الترعة، ونقله إلى مشرحة المستشفى، لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.