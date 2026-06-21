محافظ قنا يؤكد حسن سير العملية الامتحانية خلال متابعة امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة دشنا الابتدائية بنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام اللجان الامتحانية والاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة والهدوء للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات بيسر وسهولة ودون أي معوقات.

​وتابع محافظ قنا، خلال جولته داخل المدرسة، كفاءة أعمال التأمين الخارجي للجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واطلع على سير الإجراءات التنظيمية والوقائية الخاصة بآلية دخول الطلاب، والالتزام بتوفير كافة سبل الراحة من وسائل تهوية وإضاءة جيدة ومبردات مياه، إلى جانب تواجد الأطقم الطبية بصفة مستمرة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

​ووجه الببلاوي رسالة تشجيعية للطلاب داخل اللجان، حثهم فيها على التحلي بالثقة وتجنب الخوف أو القلق، مؤكداً على أهمية التركيز التام واستغلال الوقت المخصص للإجابة بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى الدرجات وحصد مراكز التفوق، ومشيداً بالوعي الكبير الذي يظهره أولياء الأمور والطلاب في التعامل مع هذه المرحلة التعليمية الهامة.

وأوضح محافظ قنا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

وأضاف محافظ قنا أنه تم إعداد وتجهيز 25 استراحة بجميع سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.



