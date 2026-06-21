محافظ قنا يوجه برفع كفاءة المعدات والتخلص من رواكد الحملة الميكانيكية بدشنا

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير العمل في رفع كفاءة المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة دشنا، وذلك للوقوف على الجاهزية الفنية للآليات والمعدات ومدى قدرتها على التفاعل السريع مع منظومة النظافة العامة والطوارئ بالمركز.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التخلص الفوري والآمن من كافة الرواكد والمخلفات والمعدات الكهنة وغير القابلة للإصلاح المتواجدة داخل مقر الحملة، وذلك لإعادة استغلال المساحات الفضاء وتطوير بيئة العمل بالشكل الذي يضمن الكفاءة والمنظر الحضاري اللائق.

وشدد الببلاوي، على أهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات، مع إعداد تقارير فنية بشكل دوري بحالة كل معدة، لضمان استمرارها في العمل بكفاءة عالية وإطالة عمرها الافتراضي، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتاحة.

ولفت محافظ قنا إلى ضرورة إعداد حصر دقيق وشامل لكافة عناصر القوى البشرية الخاصة بمنظومة التشغيل داخل الحملات الميكانيكية، بما يشمل السائقين والفنيين والمختصين بإجراء أعمال الصيانة الدورية، وذلك لإعادة توزيعهم واستغلال كفاءاتهم بالشكل الأمثل الذي يضمن سد العجز وتطوير الأداء.



وأكد الببلاوى، أهمية رفع كفاءة مقر الحملة من الناحية الإنشائية، لتوفير بيئة عمل ملائمة التي تضمن الحفاظ على الآلات والمعدات وتأمينها بشكل كامل.

