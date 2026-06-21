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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يبحث سبل الشراكة الاستراتيجية مع "جدانسك البولندية"

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

بحث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، مع الدكتور باويل تشيشيك رئيس جامعة جدانسك بجمهورية بولندا، والدكتورة كنجا فيكتوريا أستاذ الوراثة بالجامعة ذاتها، آفاق الشراكة الأكاديمية والبحثية المشتركة، وتفعيل التعاون الدولي بين الجامعتين، حيث تعد جامعة جدانسك من أفضل عشر جامعات في بولندا، في إطار استراتيجية جامعة قنا الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي والانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، والدكتور محمود لبيب، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور هاني الدسوقي، الأستاذ بكلية علوم الرياضة بجامعة قنا، والدكتور عمرو صابر، الأستاذ بكلية علوم الرياضة بجامعة سوهاج.

وتضمن اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية وتعزيز تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين.

وأشار عكاوى، إلى أن جامعة قنا تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التعاون الدولي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما قدم رئيس الجامعة، عرضًا تفصيليًا تناول تاريخ جامعة قنا، والكليات التي تضمها، والمساحة الجغرافية التي تغطيها، فضلًا عن الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة ودورها في دعم جهود التنمية وخدمة المجتمع المحلي.

وأكد عكاوى، بأن جامعة قنا تسعى إلى بناء شراكات دولية فاعلة مع الجامعات المتميزة حول العالم، إيمانًا بأهمية التعاون الأكاديمي والبحثي في تطوير منظومة التعليم العالي ودعم الابتكار وإعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا. متمنيا ان يسهم التعاون مع جامعة جدانسك في فتح مجالات جديدة للتبادل العلمي والبحثي وتحقيق أهداف الجامعتين في التميز والريادة.
 

ومن جانبه، قدم الدكتور باويل تشيشيك رئيس جامعة جدانسك فيلمًا تسجيليًا استعرض تاريخ الجامعة ومسيرتها الأكاديمية والبحثية، وأبرز كلياتها ومراكزها العلمية وإنجازاتها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأشاد رئيس جامعة جدانسك، بما شاهده من إمكانات أكاديمية وبحثية متميزة وبنية تحتية واعدة تؤهل جامعة قنا لتكون شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في العديد من المشروعات والبرامج الدولية.

وأضاف الدكتور باويل، بأن هناك تطور واضح داخل جامعة قنا، وأيضا هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، متمنيا أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز المعرفة وخدمة المجتمع ودعم مسيرة التعليم العالي.
 

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية للتعاون المشترك، بما يعزز التبادل العلمي والأكاديمي ويدعم توجه الجامعتين نحو تحقيق الريادة والتميز على المستوى الدولي.


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