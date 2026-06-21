تعليم قنا يهنئ الفائز بالمركز الثالث جمهورياً بمسابقة«طلابنا واعون»

هنأ طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالب الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في في مسابقة «طلابنا واعون» الموسم الثاني، للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وحموده حسن، موجه عام اللغة العربية، ومحمد مدنى، موجه عام التربية الدينية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المسابقة تسهم في تنمية الوعي لدى الطلاب وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتسامح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في دعم الأنشطة التربوية الهادفة التي تعزز الوعي الفكري والثقافي لدى النشء.

وأوضح سعدالدين، بأن المسابقة شهدت مشاركة متميزة من الطلاب على مستوى الجمهورية، وأسفرت نتائجها عن فوز الطالب سمير عماد سمير، من إدارة الوقف التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بالمرحلة الابتدائية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن خالص تهانيه للطالب وأسرته والقائمين على تدريبه، ومتمنيًا دوام التميز والتفوق لأبناء محافظة قنا.

وأشار سعدالدين، إلى أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام مديرية التربية والتعليم بقنا بدعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات والأنشطة التي تسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية والمستنير.