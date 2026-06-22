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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدورة الثانية لمهرجان قنا الدولى للفنون والحرف التراثية في نوفمبر المقبل

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
يوسف رجب

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة و مؤسس ورئيس المهرجان، إن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، تنطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بالحفاظ على التراث المصري والعربي وصون الموروثات الشعبية والحرف التقليدية باعتبارها أحد أهم مكونات الهوية الثقافية.

وأضاف الهوارى، بأن تنظيم الدورة الثانية يأتى استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، والتي شهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمتخصصين في مجالات التراث والفنون الشعبية، وأسهمت في تسليط الضوء على الكنوز التراثية التي تزخر بها مصر والعالم.

وأشار رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان، إلى أن الدورة الجديدة تشهد توسعًا نوعيًا في حجم الفعاليات والبرامج المقدمة، من خلال إطلاق عدد من الأنشطة والمبادرات المستحدثة التي تستهدف الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بأهمية الفنون والحرف التراثية، فضلًا عن دعم الحرفيين والمبدعين وتوفير مساحات أوسع للتبادل الثقافي والفني، إلى جانب الاهتمام بالألعاب الشعبية والعمل على توثيقها والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة المجتمعية.

وأوضح الهوارى، أن المهرجان هذا العام يشهد مشاركات عربية ودولية متنوعة في مجالات الفنون الشعبية والحرف التراثية والألعاب الشعبية، بما يسهم في خلق جسور للتواصل الثقافي بين الشعوب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات حماية التراث وصونه وتعزيز حضوره في الحياة المعاصرة.

وأشار رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان، إلى أن إدارة المهرجان سوف تبدأ في طرح استمارات المشاركة نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى منتصف أغسطس المقبل، تمهيدًا لاختيار المشاركين وإعلان البرنامج النهائي للدورة الثانية.

وتابع الهوارى، أنه في إطار الاستعدادات المكثفة للمهرجان، استضافت أكاديمية الفنون اجتماع اللجنة العليا للمهرجان، حيث تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة المقبلة واستعراض ملامح البرنامج العام، الذي يتضمن سلسلة من الندوات الفكرية المتخصصة، والورش التدريبية، والمعارض الفنية والتراثية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والأنشطة الموجهة للأطفال والشباب.


وأكد أعضاء اللجنة العليا، أهمية تطوير الفعاليات بما يواكب المكانة المتنامية التي بات يحظى بها المهرجان على الساحة الثقافية، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركة الدولية وتقديم تجارب إبداعية مبتكرة تسهم في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة بأساليب عصرية وجاذبة، بما يضمن استمرارية هذا الإرث الثقافي وحضوره في المستقبل.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان كلًا من: الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع ومؤسس ورئيس المهرجان، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة حنان موسى وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان أحمد الشافعى، والدكتور بدوي مبروك، والفنان محمد الفرماوي، والفنان حسين سامي، والناقدة سارة هيثم المدير التنفيذي للمهرجان.


ويُعد مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية واحدًا من أبرز المبادرات الثقافية المتخصصة في الحفاظ على التراث الشعبي، حيث يسعى إلى توثيق الفنون التقليدية والحرف التراثية والألعاب الشعبية، وتوفير منصة دولية تجمع المبدعين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف الدول، بما يعزز مكانة قنا كواحدة من أهم الحاضنات الثقافية والتراثية في مصر والعالم العربي، ويؤكد دورها المتنامي في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وحماية الموروث الإنساني للأجيال القادمة.

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