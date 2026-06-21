إزالة فورية لكل الإشغالات والأكشاك العشوائية على ترعة المحروسة في قنا

أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توجيهات صارمة بالإزالة الفورية لكل الإشغالات والتعديات والأكشاك العشوائية المقامة على جانب الترعة بالمحروسة، لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري وإعاقة للحركة.

كما وجه بوضع تصور هندسي شامل لتطوير وإعادة تنظيم موقف سيارات القرية وتجهيزه بشكل حضاري يتناسب مع الكثافة السكانية ويوفر وسائل الراحة والأمان للمواطنين والسائقين على حد سواء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة بقرية المحروسة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، للوقوف ميدانياً على جودة الخدمات المقدمة للأهالي، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية ومرفق البنية التحتية بالقرية.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد المدخل الرئيسي لقرية المحروسة، حيث وجه الأجهزة التنفيذية ومديرية الطرق بسرعة إعداد دراسة فنية متكاملة لترقية وتطوير الطريق، مشدداً على ضرورة مراجعة وتنسيق الأعمال مع كافة قطاعات المرافق والخدمات، والتأكد التام من نهو خطوط الصرف الصحي، وشبكات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والمياه، قبل البدء في أعمال الرصف لضمان عدم حدوث أي تكسير مستقبلي وحفاظاً على المال العام.

كما تفقد محافظ قنا، قطعة أرض فضاء بالقرية، لبحث ودراسة إمكانية تخصيصها وإدراجها لإقامة مجمع خدمات متكامل، يضم كافة المقرات الحكومية التي يحتاجها الأهالي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقريب الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وفي سياق متصل، وجه الببلاوي، بضرورة إنشاء حوائط وتكاسي تأمينية بمدخل منطقة "البريكة" التابعة للقرية، وذلك لتأمين حركة السيارات والمركبات ومنع مخاطر الانزلاق أو الحوادث، بما يضمن سلامة المواطنين ويرفع من كفاءة الأمان المروري بمحاور القرية الحيوية.

جاء ذلك بحضور أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق بقنا، والحاج ناجي صديق نافل، من أهالي القرية، وعدد من القيادات التنفيذية.