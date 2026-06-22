أخبار قنا..إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة ثانوية عامة..إزالة فورية لكل الإشغالات والأكشاك العشوائية على ترعة المحروسة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة ثانوية عامة بقوص وإصابة آخر بحالة هبوط داخل لجنة، المحافظ يؤكد حسن سير العملية الامتحانية خلال متابعة امتحانات الشهادة الثانوية، ويتفقد كوبري مشاية الصعايدة بدشنا، ويوجه برفع كفاءة المعدات والتخلص من رواكد الحملة الميكانيكية، وبإزالة إشغالات الباعة الجائلين ونقل مخازن القمامة، رئيس جامعة قنا يبحث سبل الشراكة الاستراتيجية مع "جدانسك البولندية"، مدير تعليم قنا يهنئ الفائز بالمركز الثالث جمهورياً بمسابقة«طلابنا واعون»، وإزالة فورية لكل الإشغالات والأكشاك العشوائية على ترعة المحروسة.



امتحانات الثانوية العامة..إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا



أصيب ملاحظ بأحد لجان الثانوية العامة بقنا، بحالة إغماء أثناء مشاركته فى أعمال الملاحظة لأحد اللجان بنطاق مركز قوص جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة وجرى نقل الملاحظ إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



محافظ قنا يؤكد حسن سير العملية الامتحانية خلال متابعة امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة دشنا الابتدائية بنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام اللجان الامتحانية والاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة والهدوء للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات بيسر وسهولة ودون أي معوقات.

​وتابع محافظ قنا، خلال جولته داخل المدرسة، كفاءة أعمال التأمين الخارجي للجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واطلع على سير الإجراءات التنظيمية والوقائية الخاصة بآلية دخول الطلاب، والالتزام بتوفير كافة سبل الراحة من وسائل تهوية وإضاءة جيدة ومبردات مياه، إلى جانب تواجد الأطقم الطبية بصفة مستمرة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

مشدداً على سرعة التنفيذ.. محافظ قنا يتفقد كوبري مشاية الصعايدة بدشنا

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، كوبري مشاية الصعايدة المخصص للمشاة بمركز دشنا، في إطار جولاتة الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات البنية التحتية والتأكد من نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن الكوبري الجديد الجاري إنشاؤه يتميز بتصميم هندسي يستوعب حركة المشاة بكفاءة، حيث يبلغ طوله الإجمالي 89.5 متراً وعرضه 3 أمتار.



الحالة الثانية..إصابة ملاحظ بحالة هبوط داخل لجنة ثانوية عامة بقنا

أصيب مراقب بلجنة امتحانات ثانوية عامة فى مدينة قنا، بحالة هبوط أثناء العمل بمراقبة الامتحانات، استدعى نقله إلي المستشفى.



تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد تعرض عبد الناصر عبد الرحمن 60 عامًا، مراقب لجنة ثانوية عامة بمدينة قنا، لحالة هبوط في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة.

محافظ قنا يوجه برفع كفاءة المعدات والتخلص من رواكد الحملة الميكانيكية بدشنا

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير العمل في رفع كفاءة المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة دشنا، وذلك للوقوف على الجاهزية الفنية للآليات والمعدات ومدى قدرتها على التفاعل السريع مع منظومة النظافة العامة والطوارئ بالمركز.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التخلص الفوري والآمن من كافة الرواكد والمخلفات والمعدات الكهنة وغير القابلة للإصلاح المتواجدة داخل مقر الحملة، وذلك لإعادة استغلال المساحات الفضاء وتطوير بيئة العمل بالشكل الذي يضمن الكفاءة والمنظر الحضاري اللائق.

محافظ قنا يوجه بإزالة إشغالات الباعة الجائلين ونقل مخازن القمامة بشوارع دشنا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، على ضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات وإزالة تجمعات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة دشنا، وذلك بهدف إعادة الانضباط للحركة المرورية وتسيير حركة المارة، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأوضح محافظ قنا، خلال لقاءه بعدد من الباعة الجائلين بأنه جاري العمل حالياً على دراسة وإقامة أسواق حضارية ومطورة مخصصة لتجميع الباعة الجائلين بمدينة دشنا، وتوفير باكيات ومحلات تجارية منظمة ومجهزة لهم بشكل يليق بكرامة المواطن ويوفر بيئة عمل آمنة.

رئيس جامعة قنا يبحث سبل الشراكة الاستراتيجية مع "جدانسك البولندية"

بحث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، مع الدكتور باويل تشيشيك رئيس جامعة جدانسك بجمهورية بولندا، والدكتورة كنجا فيكتوريا أستاذ الوراثة بالجامعة ذاتها، آفاق الشراكة الأكاديمية والبحثية المشتركة، وتفعيل التعاون الدولي بين الجامعتين، حيث تعد جامعة جدانسك من أفضل عشر جامعات في بولندا، في إطار استراتيجية جامعة قنا الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي والانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم.

تعليم قنا يهنئ الفائز بالمركز الثالث جمهورياً بمسابقة«طلابنا واعون»

هنأ طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالب الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في في مسابقة «طلابنا واعون» الموسم الثاني، للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وحموده حسن، موجه عام اللغة العربية، ومحمد مدنى، موجه عام التربية الدينية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المسابقة تسهم في تنمية الوعي لدى الطلاب وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتسامح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في دعم الأنشطة التربوية الهادفة التي تعزز الوعي الفكري والثقافي لدى النشء.

إزالة فورية لكل الإشغالات والأكشاك العشوائية على ترعة المحروسة في قنا

أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توجيهات صارمة بالإزالة الفورية لكل الإشغالات والتعديات والأكشاك العشوائية المقامة على جانب الترعة بالمحروسة، لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري وإعاقة للحركة.

كما وجه بوضع تصور هندسي شامل لتطوير وإعادة تنظيم موقف سيارات القرية وتجهيزه بشكل حضاري يتناسب مع الكثافة السكانية ويوفر وسائل الراحة والأمان للمواطنين والسائقين على حد سواء.

