الحالة الثانية .. إصابة ملاحظ بحالة هبوط داخل لجنة ثانوية عامة بقنا

أصيب مراقب بلجنة امتحانات ثانوية عامة فى مدينة قنا، بحالة هبوط أثناء العمل بمراقبة الامتحانات، استدعى نقله إلي المستشفى.



تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد تعرض عبد الناصر عبد الرحمن 60 عامًا، مراقب لجنة ثانوية عامة بمدينة قنا، لحالة هبوط في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى اللجنة وجرى نقل المدرس المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.