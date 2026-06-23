أخبار قنا.. مدير التعليم يتابع أعمال رصد وتصحيح درجات الشهادة الإعدادية.. مصرع طفلة غرقا داخل حوض مياه منزلي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، انطلاق الدورة الثانية لمهرجان قنا الدولى للفنون والحرف التراثية في نوفمبر المقبل، مدير تعليم قنا يتابع أعمال رصد درجات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على أعمال التصحيح، افتتاح موقف الأتوبيسات الجديد للعاملين بجامعة قنا، مصرع طفلة غرقا داخل حوض مياه منزلى، المحافظ يبحث توحيد الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة.





انطلاق الدورة الثانية لمهرجان قنا الدولى للفنون والحرف التراثية في نوفمبر المقبل



قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة و مؤسس ورئيس المهرجان، إن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، تنطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بالحفاظ على التراث المصري والعربي وصون الموروثات الشعبية والحرف التقليدية باعتبارها أحد أهم مكونات الهوية الثقافية.

وأضاف الهوارى، بأن تنظيم الدورة الثانية يأتى استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، والتي شهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمتخصصين في مجالات التراث والفنون الشعبية، وأسهمت في تسليط الضوء على الكنوز التراثية التي تزخر بها مصر والعالم.



للاطمئنان على أعمال التصحيح.. مدير تعليم قنا يتابع أعمال رصد درجات الشهادة الإعدادية

تفقد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة المنعقدة بمدرسة التحرير الإعدادية، للاطمئنان على سير أعمال تصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٥/٢٠٢٦م.رافقه خلال الجولة التفقدية، مصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بقنا، ورفاعى محمد، مدير مدرسة التحرير الإعدادية.

و شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة توخي أقصى درجات الدقة في المراجعة، لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم كاملة قبل اعتماد النتيجة تمهيداً لإعلانها، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لضمان إعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، وذلك لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.





افتتاح موقف الأتوبيسات الجديد للعاملين بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، موقف الأتوبيسات الجديد المخصص للعاملين بالجامعة، في إطار جهود الجامعة المتواصلة لتطوير البنية الخدمية ورفع كفاءة المرافق التي تخدم منسوبيها، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر راحة واستقرارا.

وتفقد رئيس جامعة قنا، مكونات الموقف وما تم تنفيذه من تجهيزات، مشدداً على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات الخدمية، بما يضمن تقديم خدمة لائقة وآمنة للعاملين، فضلاً عن ضم الموقف استراحات انتظار، ومظلات للحماية من العوامل الجوية، كما تم تطوير المنطقة المحيطة.





مصرع طفلة غرقا داخل حوض مياه منزلى بقنا

لقيت طفلة مصرعها، غرقا داخل حوض مياه فى منزل بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة داحل منزلها فى قرية حاجر دنفيق بنطاق بمركز نقادة.



محافظ قنا يبحث توحيد الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع عدد من مسؤولي وممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود والأنشطة الأهلية، بهدف دعم الأهالي والأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى الأهمية القصوى لتوحيد كافة الجهود والأنشطة الفردية تحت مظلة واحدة لضمان كفاءة التوزيع وعدم التكرار، لافتاً إلى ضرورة توجيه هذه المشروعات والمبادرات بشكل فوري وسريع لخدمة الحالات الطارئة، لا سيما في أوقات النكبات، أو حال المرض، وتوفير الدعم المالي والطبي اللازم في حال احتياج المواطن لإجراء عمليات جراحية عاجلة.



محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة

استعرض الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين والتصالح، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة، والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.



