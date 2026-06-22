مصرع طفلة غرقا داخل حوض مياه منزلى بقنا

لقيت طفلة مصرعها، غرقا داخل حوض مياه فى منزل بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة داحل منزلها فى قرية حاجر دنفيق بنطاق بمركز نقادة.

وتبين أن الطفلة يبلغ عمرها عامين ونصف، وقد غرقت فى حوض مياه أثناء اللهو داخل منزلها، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.