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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى إبراهيم: استمرار معتمد جمال مكسب كبير للزمالك.. وهذا سر نجاحه

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أكد مصطفى إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال يعد من أبناء القلعة البيضاء المخلصين، مشيدًا بما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية والنجاحات التي حققها رغم الظروف الصعبة.

وقال مصطفى إبراهيم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إنه سعيد بقرار استمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للزمالك خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن المدرب نجح في التعامل مع الظروف الصعبة وحقق نتائج مميزة مع الفريق.

وأضاف أن هناك حالة من الانسجام الواضح بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك، وهو ما يساعد الجهاز الفني على تنفيذ أفكاره وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات اللاعبين داخل الملعب.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن معتمد جمال يمتلك مرونة كبيرة في توظيف اللاعبين، وقدرته على تغيير مراكزهم والاستفادة من إمكاناتهم وفقًا لاحتياجات كل مباراة، وهو ما يمثل نقطة قوة في عمله الفني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن استمرار حالة الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب الدعم الجماهيري، سيكون من أهم عوامل نجاح الزمالك خلال الموسم المقبل.

مصطفى إبراهيم الزمالك معتمد جمال محمد عبدالجليل

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