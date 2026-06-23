مدير تعليم قنا يترأس اجتماعا لدعم 69 مدرسة للتعليم المجتمعي

ترأس طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال اللجنة الاستشارية لمشروع دعم التعليم المجتمعي، بحضور منسق مؤسسة مصر الخير، لمتابعة تنفيذ المشروع الممول من المؤسسة لدعم 69 مدرسة للتعليم المجتمعي بمحافظة قنا، في إطار رؤية الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.

ويستهدف المشروع الحد من التسرب من التعليم، وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لأبناء المناطق النائية والأكثر احتياجًا، من خلال توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، تسهم في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد سعد الدين، أن مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة قنا أصبحت نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم نوعي للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على استمرار العمل وفق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، بما يؤهل هذه المدارس للحصول على شهادات جودة دولية، ويعكس حجم الجهود المبذولة لتطويرها، ويضعها في مصاف النماذج التعليمية المتميزة على مستوى الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة، آليات تطوير الأداء، وتعزيز الشراكة مع مؤسسة مصر الخير، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والتعليمية.

وشهد الاجتماع حضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة، وممثلي إدارات الجودة، والتعليم المجتمعي، والمشاركة المجتمعية، وموجهي عموم مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.