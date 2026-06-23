ضمن خطة هيئة الاستعلامات.. «ترشيد الاستهلاك فضيلة دينية» ندوة بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ندوة بعنوان "ترشيد الاستهلاك فضيلة دينية" ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز ثقافة الإستهلاك الرشيد للموارد، وتسليط الضوء على السلوك الإيجابي تجاه موارد الدولة، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بقنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارت الندوة رحاب عبد البارى، مسئولة البرامج بمجمع الإعلام.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن حملات الترشيد والتوعية التي تنادى بها الدولة المصرية، عبر آليات ووسائل متعددة، حققت مكتسبات وثمار ايجابية، يأتى على رأسها دعم وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتخفيف عبء فاتورة الاستهلاك، لافتاً إلى ضرورة أن يساهم الجميع في اتخاذ إجراءات فعلية تحمي حقوق الأجيال الحالية والقادمة الموارد المائية ومصادر الطاقة الكهربية.

وقدم الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف بقنا، تعريفاً للترشيد على أنه الاستخدام المتوازن للموارد وما لذلك من فوائد ومقاصد شرعية تبدأ من حفظ المال العام والخاص، مروراً بضمان حقوق الأجيال القادمة، وانتهاءً بعدم إهدار الطاقة، لافتاً إلى أن اليوم الإسلامي مدعاة للترشيد حيث يبدأ من الفجر مع الحرص على خفض الإضاءة ليلاً وفقاً لمقولة "اطفئوا المصابيح إذا رقدتم"، وقول الإمام علي "نقطة مياه تساوي حياة"مما يحفز الجميع على تبني فكرة الاعتدال.

وأكد أبو الوفا أن الترشيد في الإسلام سلوك ومنهج حياة، حيث اعتبر سيدنا أبو بكر الصديق الإسراف فساداً حين قابل من يضيع الماء فقال "يا هذا لا تسكبه إن الله لا يحب المفسدين"، وقال الإمام أحمد بن حنبل "إن الله لا يحب المبذرين" وقال رسول الله لمن يتوضأ ويسأل: أفي الوضوء سرف، فأجاب: "نعم ولو كنت على نهر جاري"، كما ساوت الآية الكريمة بين المبذرين وإخوان الشياطين للتنفير من آفة الإسراف.

وأوضح مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا أنه لا يمكن تخيل يوم بدون ماء أو كهرباء ولهذا فإن وجود النعمة يستوجب شكرها، وهذا الشكر يرتكز على عدم إهدارها، مشيراً إلى أن من يضيع المال العام مصيره في النار، وأن الترشيد بنظرة متأنية يحافظ على المال العام والخاص على حد سواء. كذلك فإن الترشيد هو تدبير للأمور بشكل يحمي موارد الدولة ويصونها.



