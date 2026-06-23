قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية لعام 2027
أسعار الذهب الآن في مصر
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين .. ارفع يديك به خلال دقائق
مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
لماذا أوصى النبي بصيام تاسوعاء قبل عاشوراء؟ لـ5 أسباب لا تعرفها
بعد رفع الحصار .. ماذا يمنع مئات ناقلات النفط من الوصول إلى الخليج العربي؟
الرئيس اللبناني: لن نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان
ترامب يطرح آلية جديدة لإدارة الأموال الإيرانية المجمدة
الأداء القوي أو التبديل.. إبراهيم حسن يكشف كواليس حديث حسام حسن مع لاعبي المنتخب
الأرصاد تكشف عن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ونصائح مهمة للمواطنين
حكم نهائي مونديال 2022 يقود مواجهة مصر وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن خطة هيئة الاستعلامات.. «ترشيد الاستهلاك فضيلة دينية» ندوة بمجمع إعلام قنا

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا ندوة بعنوان "ترشيد الاستهلاك فضيلة دينية" ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز ثقافة الإستهلاك الرشيد للموارد، وتسليط الضوء على السلوك الإيجابي تجاه موارد الدولة، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بقنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارت الندوة رحاب عبد البارى، مسئولة البرامج بمجمع الإعلام. 

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن حملات الترشيد والتوعية التي تنادى بها الدولة المصرية، عبر آليات ووسائل متعددة، حققت مكتسبات وثمار ايجابية، يأتى على رأسها دعم وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتخفيف عبء فاتورة الاستهلاك، لافتاً إلى ضرورة أن يساهم الجميع في اتخاذ إجراءات فعلية تحمي حقوق الأجيال الحالية والقادمة الموارد المائية ومصادر الطاقة الكهربية.

وقدم الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف بقنا، تعريفاً للترشيد على أنه الاستخدام المتوازن للموارد وما لذلك من فوائد ومقاصد شرعية تبدأ من حفظ المال العام والخاص، مروراً بضمان حقوق الأجيال القادمة، وانتهاءً بعدم إهدار الطاقة، لافتاً إلى أن اليوم الإسلامي مدعاة للترشيد حيث يبدأ من الفجر مع الحرص على خفض الإضاءة ليلاً وفقاً لمقولة "اطفئوا المصابيح إذا رقدتم"، وقول الإمام علي "نقطة مياه تساوي حياة"مما يحفز الجميع على تبني فكرة الاعتدال.

وأكد أبو الوفا أن الترشيد في الإسلام سلوك ومنهج حياة، حيث اعتبر سيدنا أبو بكر الصديق الإسراف فساداً حين قابل من يضيع الماء فقال "يا هذا لا تسكبه إن الله لا يحب المفسدين"، وقال الإمام أحمد بن حنبل "إن الله لا يحب المبذرين" وقال رسول الله لمن يتوضأ ويسأل: أفي الوضوء سرف، فأجاب: "نعم ولو كنت على نهر جاري"، كما ساوت الآية الكريمة بين المبذرين وإخوان الشياطين للتنفير من آفة الإسراف.

وأوضح مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا أنه لا يمكن تخيل يوم بدون ماء أو كهرباء ولهذا فإن وجود النعمة يستوجب شكرها، وهذا الشكر يرتكز على عدم إهدارها، مشيراً إلى أن من يضيع المال العام مصيره في النار، وأن الترشيد بنظرة متأنية يحافظ على المال العام والخاص على حد سواء. كذلك فإن الترشيد هو تدبير للأمور بشكل يحمي موارد الدولة ويصونها.

مجمع إعلام قنا قنا ترشيد الاستهلاك الهيئة العامة للاستعلامات أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل السقوط.. عيار 21 يخسر 100 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 700 جنيه

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

تراجع عالمي يضغط على السوق المحلية.. الذهب يفقد بريقه والأسعار تواصل الهبوط.. فماذا عن الفترة المقبلة؟

تراجع عالمي يضغط على السوق المحلية.. الذهب يفقد بريقه والأسعار تواصل الهبوط.. فماذا عن الفترة المقبلة؟

محافظ الغربية

الغربية.. تحرير 33 محضرًا ضد مهربي سجائر وتداول أغذية منتهية الصلاحية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

الجيزة تدعم حي الطالبية بـ3 سيارات جديدة لتعزيز منظومة النظافة

بالصور

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

الشرقية.. تكريم مديري مستشفيات أجرت 473 عملية جراحية ومنظاراً في يوم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد