جامعة قنا تجهز مقاعد انتظار بمحيط منطقة استقبال ذوي المتوفين بمستشفى المرزوق

قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، توفير وتجهيز مقاعد انتظار بمحيط المنطقة المخصصة لاستقبال ذوي المتوفين بمستشفى المرزوق الجامعي، للتيسير على المواطنين وتوفير أماكن مناسبة لهم أثناء فترات الانتظار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة بالمستشفى، حيث أصدر توجيهات فورية لمسؤولي ورش النجارة والصيانة بالجامعة بسرعة تجهيز وتركيب مقاعد انتظار بالموقع.

و توجه رئيس جامعة قنا، إلى ورشة النجارة لمتابعة تنفيذ التكليف على أرض الواقع، حيث اطلع على المقاعد وتابع سير العمل داخل الورشة، مؤكداً أهمية سرعة الإنجاز وتوفير الاحتياجات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد عكاوي، بأن الجامعة تحرص على مراعاة البعد الإنساني في جميع الخدمات التي تقدمها، وتعمل على توفير بيئة أكثر راحة واحتراماً للمواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية، خاصة في المواقف التي تتطلب قدراً أكبر من الدعم والرعاية.

كما وجّه رئيس جامع قنا، بدراسة إنشاء ممر آمن أمام المنطقة المخصصة لاستقبال ذوي المتوفين، يضمن خروج الجثامين بصورة تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية، وتخفف من الأعباء النفسية على الأهالي، موجهاً الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وباشرت فرق العمل تنفيذ التكليف، وتم الانتهاء من تجهيز وتركيب المقاعد في وقت قياسي، لتدخل الخدمة مباشرة وتستقبل المواطنين، في مشهد يعكس سرعة الاستجابة والحرص على تلبية احتياجات المترددين على المستشفى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.