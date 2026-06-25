محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية والتنموية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً كاملاً بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأنور يس، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري القطاعات الخدمية.

وناقش المجلس، ملفات الخدمات والبنية التحتية والاستثمار والانضباط العام، وآليات تحسين مستوى الأداء بالمراكز والمدن، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس التنفيذي، على طلب مديرية الشؤون الصحية بقنا بتغيير اسم الوحدة الصحية بقرية المحروسة إلى "مركز عائشة المرزوقي لطب الأسرة"، كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 485.93 متر مربع بناحية بلاد المال بحري بقرية سمهود بمركز أبوتشت؛ لإقامة محطة رفع صرف صحي فرعية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي إطار دعم جهود التنمية، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 560 متراً مربعاً بقرية القارة بمركز أبوتشت لإقامة مجمع خدمات حكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما استعرض إنجازات وحدة السكان بالمحافظة وأهم المقترحات والتحديات التي تواجهها بهدف تعزيز الأداء وتحقيق مستهدفات التنمية السكانية.

كما وافق المجلس، على تعديل المخططات التفصيلية لمدينتي فرشوط وقفط، وكذلك تعديل المخططات التفصيلية لمدينتي نقادة ودشنا، فيما قرر إرجاء إعادة النظر في تحديد مقابل تغيير الاستخدام بالقرى لإعادة الدراسة، كما جرى الموافقة على تخصيص مساحة الأرض المقام عليها مبنى جمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع، بمركز نقادة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

ووافق المجلس أيضاً، على تفعيل لجنة مسميات الشوارع على مستوى المحافظة، وإعداد مقترحات بأسماء الشوارع من خلال الوحدات المحلية وإخطار الجهات المعنية بها، كما وافق على تغيير اسم معهد حجازة بحري الابتدائي بمركز قوص إلى "معهد الشيخ موسى أبو حارس الابتدائي" استجابةً لمطالب أولياء الأمور.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تحديث منظومة التوك توك من خلال إعداد كود تعريفي لكل مركبة وإصدار بطاقة هوية تتضمن البيانات القانونية للسائق ومالك المركبة، مع حصر المركبات وتفعيل قرار المحافظة بشأن تحصيل الكارتة الشهرية.

كما وجه محافظ قنا، بتحديث منظومة إدارة الجبانات من خلال تحديد مواقع جديدة لإنشاء جبانات مخططة وفق الاحتياجات الفعلية بكل مركز ومدينة، ووضع آليات واضحة للانتفاع والتحصيل والتوزيع بما يحقق العدالة ويمنع الممارسات غير القانونية.

وشدد الببلاوي، على أهمية طرح ساحات انتظار السيارات التابعة للوحدات المحلية للتأجير بالمزاد العلني لتعظيم الموارد الذاتية، إلى جانب حوكمة عمل سيارات الكسح من خلال تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية لوضع تسعيرة عادلة لخدمات الكسح في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، مع مراعاة البعد البيئي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما كلف محافظ قنا، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بتوفير نقاط صرف قريبة ومجانية لسيارات الكسح للتخفيف عن المواطنين وضمان التخلص الآمن من المخلفات السائلة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير وتحسين الخدمات بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي احتياجات المواطنين.