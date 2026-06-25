قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة

المجلس التنفيذى بقنا
المجلس التنفيذى بقنا

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية والتنموية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً كاملاً بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأنور يس، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري القطاعات الخدمية.

وناقش المجلس، ملفات الخدمات والبنية التحتية والاستثمار والانضباط العام، وآليات تحسين مستوى الأداء بالمراكز والمدن، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس التنفيذي، على طلب مديرية الشؤون الصحية بقنا بتغيير اسم الوحدة الصحية بقرية المحروسة إلى "مركز عائشة المرزوقي لطب الأسرة"، كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 485.93 متر مربع بناحية بلاد المال بحري بقرية سمهود بمركز أبوتشت؛ لإقامة محطة رفع صرف صحي فرعية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي إطار دعم جهود التنمية، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 560 متراً مربعاً بقرية القارة بمركز أبوتشت لإقامة مجمع خدمات حكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما استعرض إنجازات وحدة السكان بالمحافظة وأهم المقترحات والتحديات التي تواجهها بهدف تعزيز الأداء وتحقيق مستهدفات التنمية السكانية.

كما وافق المجلس، على تعديل المخططات التفصيلية لمدينتي فرشوط وقفط، وكذلك تعديل المخططات التفصيلية لمدينتي نقادة ودشنا، فيما قرر إرجاء إعادة النظر في تحديد مقابل تغيير الاستخدام بالقرى لإعادة الدراسة، كما جرى الموافقة على تخصيص مساحة الأرض المقام عليها مبنى جمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع، بمركز نقادة، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

ووافق المجلس أيضاً، على تفعيل لجنة مسميات الشوارع على مستوى المحافظة، وإعداد مقترحات بأسماء الشوارع من خلال الوحدات المحلية وإخطار الجهات المعنية بها، كما وافق على تغيير اسم معهد حجازة بحري الابتدائي بمركز قوص إلى "معهد الشيخ موسى أبو حارس الابتدائي" استجابةً لمطالب أولياء الأمور.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تحديث منظومة التوك توك من خلال إعداد كود تعريفي لكل مركبة وإصدار بطاقة هوية تتضمن البيانات القانونية للسائق ومالك المركبة، مع حصر المركبات وتفعيل قرار المحافظة بشأن تحصيل الكارتة الشهرية.

كما وجه محافظ قنا، بتحديث منظومة إدارة الجبانات من خلال تحديد مواقع جديدة لإنشاء جبانات مخططة وفق الاحتياجات الفعلية بكل مركز ومدينة، ووضع آليات واضحة للانتفاع والتحصيل والتوزيع بما يحقق العدالة ويمنع الممارسات غير القانونية.

وشدد الببلاوي، على أهمية طرح ساحات انتظار السيارات التابعة للوحدات المحلية للتأجير بالمزاد العلني لتعظيم الموارد الذاتية، إلى جانب حوكمة عمل سيارات الكسح من خلال تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية لوضع تسعيرة عادلة لخدمات الكسح في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، مع مراعاة البعد البيئي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما كلف محافظ قنا، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بتوفير نقاط صرف قريبة ومجانية لسيارات الكسح للتخفيف عن المواطنين وضمان التخلص الآمن من المخلفات السائلة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير وتحسين الخدمات بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي احتياجات المواطنين.

قنا الملفات الحيوية المجلس التنفيذي أرض أملاك دولة ملفات الخدمات قرية المحروسة إنشاء جبانات مخططة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

السفير الليبي يتابع أعمال صيانة وتطوير النصب التذكاري

السفير الليبي يتابع أعمال تجديد النصب التذكاري للجيش الوطني

أرشيفية

تقرير دولي يحذر: 655 مليون شخص محرومون من الكهرباء رغم التوسع في الطاقة المتجددة

أرشيفية

إيطاليا: زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب كامبي فليجري

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد