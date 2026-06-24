قنا.. حملة مكبرة لإزالة واسترداد 19فدان أملاك دولة بالترامسة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة واسترداد 19 فداناً من أراضي أملاك الدولة ناحية قرية الترامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية دندرة بمركز قنا.

وجاءت الحملة بإشراف نواب رئيس الوحدة المحلية، ورئيس قرية دندرة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا والجهات المعنية بالإشغالات والأملاك، حيث تم هدم وإزالة كافة التعديات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وتحسين مستوى الخدمات والتصدي للتعديات بكل حزم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بناءً على توجيهات القيادة التنفيذية على مواصلة رصد ومتابعة أي حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا في المهد لمنع عودتها مرة أخرى.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنشآت العامة، وتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن الموجات الحالية لاسترداد أراضي الدولة.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة مجابهة أي محاولات للبناء المخالف أو الاستيلاء على حق الشعب فرضاً لهيبة الدولة وتطبيقاً للقانون.







