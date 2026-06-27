قنا .. رفع 465 طن مخلفات لتعزيز النظافة والحفاظ على البيئة بنجع حمادى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من تنفيذ عدد من الحملات لرفع المخلفات والقمامة بصورة يومية، بلغ إجماليها 465 طنًّا.

و أوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن منظومة النظافة تعمل على مدار 3 فترات يوميًا داخل مدينة نجع حمادي، موضحًا أن متوسط ما يتم رفعه من القمامة والمخلفات بالمدينة يتجاوز 50 طنًا يوميًا.

وتابع الزمقان، بالإضافة إلى المخلفات التي يتم جمعها من الوحدات المحلية القروية التسع التابعة للمركز، بما يضمن استمرار تقديم خدمة نظافة متكاملة.

وأكد الزمقان، أن إجمالي ما تم رفعه ونقله من القمامة والمخلفات الصلبة بلغ 465 طنًّا، تم تسليمها بالكامل إلى مصنع السماد العضوي بحاجر جبل نجع حمادي للاستفادة منها، في إطار دعم جهود الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية القروية تواصل جهودها المكثفة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والميادين والقرى التابعة للمركز.



