محافظ الوادي الجديد تبحث مع وفد "الفاو" تنفيذ مشروعات زراعية للشباب

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتورة جاكلين بينات مدير مكتب المنظمة بمصر، واللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشئون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، والدكتور مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للبرامج وشراكات التنمية، والدكتور محمد يعقوب مساعد مدير مكتب الفاو، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومحمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة؛ وذلك لبحث آليات تنفيذ مشروع "مستقبل الزراعة بمصر 2027–2031" (Agri-Future Egypt) بمحافظة الوادي الجديد.

وخلال اللقاء، بحثت المحافظ ملامح المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة ( الفاو) ، ويستهدف تدريب وتمكين 20 ألف شاب وشابة من أبناء المحافظة والوافدين المقيمين بها، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية للشباب على مساحة ٩ آلاف فدان موزعة على مراكز المحافظة، فضلًا عن تنمية قدراتهم على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الابتكار الزراعي، ونشر الممارسات الحديثة في مجالات الزراعة والري، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية، ودعم ريادة الأعمال، وربط المشروعات والإنتاج الزراعي باحتياجات السوق، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب.

وأكدت مجدي دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المشروع، لما يمثله من إضافة نوعية لجهود التنمية الزراعية المستدامة، واتساقه مع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية، وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات تنموية واعدة.

كما أشادت المحافظ بالشراكة المثمرة مع منظمة الفاو، وما أسفرت عنه من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الناجحة على مدار السنوات الماضية، معربةً عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.