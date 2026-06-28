بيان عاجل .. الزراعة تكشف عن حقيقة انخفاض مساحات القطن في مصر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن عمليات الحصر الفعلي لزراعات القطن للموسم الجديد 2026/2027 لا تزال جارية ومستمرة بجميع المحافظات حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وهو الموعد السنوي الثابت لإعلان المؤشرات النهائية والدقيقة للمساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية.

وطالبت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء الأرقام والبيانات من مصادرها الرسمية، تفعيلاً للشفافية وتفنيداً لأي بيانات غير مكتملة أو مغلوطة يتم تداولها قبل صدور التقرير الختامي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، ردا على ما تم تداوله بشأن انخفاض المساحات المنزرعة بالمحصول هذا العام، أن البيانات الميدانية الموثقة حتى تاريخه، تشير إلى أن المساحة المنزرعة فعلياً وفقا لما تم حصره بلغت 164 ألف فدان، حتى الآن، على مستوى الجمهورية، لافتة الى أن عمليات التوزيع والشراء لتقاوي القطن من قبل المزارعين سجلت معدلات مرتفعة قاربت 180 ألف شيكارة، ما يعكس استمرار حركة الزراعة، وأكدت أن المستهدفات الأولية التي وردت من مديريات الزراعة في 16 محافظة في بداية الموسم بلغت 214 ألف فدان.



وكشفت الوزارة عن تصدر محافظة كفر الشيخ قائمة المحافظات الأكثر زراعة للقطن هذا الموسم، تليها محافظات الشرقية، الدقهلية، البحيرة، ثم الغربية. حيث بلغت المساحة المنزرعة بالوجه البحري حتى الآن 153,800 فدان، مقابل 10,200 فدان بالوجه القبلي، مشيرة الى ان مساحات الإكثار المنزرعة، قد قاربت نحو 32 ألف فدان موزعة على 7 أصناف تجارية معتمدة وفق الخريطة الصنفية؛ تشمل صنفين بالوجه القبلي هما (جيزة 95، وجيزة 98)، و5 أصناف بالوجه البحري وهي (إكسترا جيزة 92، إكسترا جيزة 96، سوبر جيزة 94، سوبر جيزة 97، وسوبر جيزة 86).

في سياق متصل، أشارت وزارة الزراعة إلى نجاح زراعة مساحة تقارب 2700 فدان في محافظة دمياط من الأصناف ذات التعاقدات الخاصة والفاخرة، والتي تضم أصناف (إكسترا جيزة 45، إكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 87)، وذلك استجابةً للتعاقدات المسبقة التي تطلبها الدول الخارجية وخطوط الغزل العالمية الكبرى، بما يحافظ على المكانة الدولية المتميزة للقطن المصري طويل التيلة.

معهد بحوث القطن

وطمأنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي حول الحالة العامة للمحصول، مؤكدة أن التقارير الميدانية أظهرت أن الحالة النباتية جيدة جداً، وأن الإصابات الآفاتية طفيفة للغاية، كما أجرى عمليات المتابعة والمكافحة بإشراف مباشر من الإدارة المركزية للمكافحة وبناءً على التوصيات والإرشادات الفنية الصادرة من معهد بحوث القطن، مما يبشر بموسم إنتاجي متميز ومحصول وفير هذا العام.