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استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج جواز السفر 2026
استخراج جواز السفر 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن إجراءات استخراج جواز السفر 2026، في ظل الحاجة إلى استكمال متطلبات السفر إلى الخارج لأغراض متعددة، تشمل العمل والدراسة والسياحة، وتوفر وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، خدمات إصدار جوازات السفر وتجديدها.

استخراج جواز السفر

  خطوات استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر لأول مرة التوجه إلى مكتب الجوازات المختص بمحل إقامتهم، مع تجهيز المستندات المطلوبة واتباع الإجراءات المحددة لإتمام الطلب.

وتتمثل خطوات استخراج جواز السفر في الآتي:

1. التوجه إلى مكتب الجوازات المختص وفقا لمحل الإقامة.
2. الحصول على نموذج طلب استخراج جواز السفر، واستيفاء البيانات المطلوبة بدقة.
3. تقديم المستندات الرسمية اللازمة لإثبات الهوية واستيفاء شروط إصدار الجواز.
4. سداد الرسوم المقررة وفقا لنوع الخدمة ومدة إنجاز الطلب.
5. الاحتفاظ بإيصال السداد ومتابعة موعد استلام جواز السفر وفقا للإجراءات المتبعة.

ويفضل التأكد من اكتمال جميع المستندات قبل التوجه إلى مكتب الجوازات، لتجنب تأخير الطلب أو الحاجة إلى استيفاء بيانات إضافية.

استخراج جواز السفر

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تعد رسوم استخراج جواز السفر من أبرز المعلومات التي يهتم المواطنون بمعرفتها قبل بدء الإجراءات، خاصة مع اختلاف مدة إنجاز الطلب بحسب نوع الخدمة المتاحة.

ووفقا للبيانات الواردة، جاءت الرسوم على النحو التالي:

استخراج جواز السفر في اليوم نفسه: 1600 جنيه، مع التسليم في يوم تقديم الطلب.
استخراج جواز السفر خلال يومي عمل: 1300 جنيه، مع التسليم خلال يومين.
استخراج جواز السفر بالطريقة العادية: 1110 جنيهات، مع التسليم بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وينصح بمراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتأكد من الرسوم الفعلية ومواعيد التسليم المعتمدة وقت التقديم، إذ قد تختلف الإجراءات والخدمات المتاحة وفقا للقواعد المنظمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

يتعين على المواطنين تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية عند التقدم بطلب استخراج جواز السفر، مع مراعاة اختلاف بعض المتطلبات بحسب السن والحالة الاجتماعية والموقف من التجنيد.

استخراج جواز السفر

وتشمل الأوراق المطلوبة، وفقا للحالة، ما يلي:

بطاقة الرقم القومي: على أن تكون سارية للمواطنين الذين بلغوا 16 عاما فأكثر.
شهادة الميلاد المميكنة: بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا 16 عاما.
الصور الشخصية: صور حديثة بالمواصفات المعتمدة لدى مصلحة الجوازات.
مستند الموقف من التجنيد: بالنسبة للذكور الخاضعين لأحكام التجنيد، وفقا للحالة.
المؤهل الدراسي: عند طلب إثبات المؤهل ضمن البيانات الرسمية، وفقا للضوابط المعمول بها.
وثيقة الزواج: عند الحاجة إلى إثبات بيانات الزوج أو الزوجة أو استكمال البيانات المطلوبة.

 

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