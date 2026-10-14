أحمد موسى: الرئيس السادات بعد انتصار أكتوبر أراد إجراء اصلاحات لكن قوبلت بالرفض

قال الإعلامي أحمد موسى، أن "كل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاربعاء، أن الرئيس السادات بعد انتصار أكتوبر أراد إجراء اصلاحات لكن قوبلت بالرفض، مستدركا أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية في كلماته خلال الندوة والتثقيفية للقوات المسلحة.

وأكمل أن الرئيس السيسي استجاب لإرادة المصريين وتولى مسؤولية البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قدم كل الخير للدولة ولا يتحدث عن نفسه أبدا ويخاف على المصريين.